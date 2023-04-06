Смена погоды. В Беларуси местами до +17

Новости Беларуси. Смена погоды ожидается сегодня, 6 апреля, в Беларуси. Местами воздух прогреется до +17°С. Это может привести к росту уровня воды в реках и подъему грунтовых вод, так что в низинах увеличится число подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также МЧС предупреждает и о сильном ветре. Его скорость по юго-западу страны может достигать 18 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие сутки характер погоды существенно не измениться. На большей части территории дожди, а днем в пятницу в отдельных районах возможны грозы.