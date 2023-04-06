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Смена погоды. В Беларуси местами до +17

06 апреля 2023 07:37
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Новости Беларуси. Смена погоды ожидается сегодня, 6 апреля, в Беларуси. Местами воздух прогреется до +17°С. Это может привести к росту уровня воды в реках и подъему грунтовых вод, так что в низинах увеличится число подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смена погоды. В Беларуси местами до +17-1

Также МЧС предупреждает и о сильном ветре. Его скорость по юго-западу страны может достигать 18 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие сутки характер погоды существенно не измениться. На большей части территории дожди, а днем в пятницу в отдельных районах возможны грозы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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