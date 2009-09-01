Смена начальства в вооруженных силах Беларуси

Генерал-майор Сергей Борисенок освобожден от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь и уволен с военной службы в запас по болезни.Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко своим указом назначил генерал-майора Ивана Чауса командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь, освободив его от должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь. Полковник Андрей Равков назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.