Слёт-конкурс «Зеленая волна» помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге

Новости Беларуси. Сила в знаниях. Маленькие инспекторы дорожного движения соревнуются, кто лучше знает ПДД, а еще в вождении велосипеда и умениях оказать первую медицинскую помощь.

Пока они только за рулем велосипедов, но уже разбираются в дорожных знаках,

разметке и сигналах регулировщика. В конкурсной программе тест на знание правил дорожного движения и проверка внимательности и реакции юных участников дорожного движения.