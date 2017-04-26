Новости Беларуси. Сила в знаниях. Маленькие инспекторы дорожного движения соревнуются, кто лучше знает ПДД, а еще в вождении велосипеда и умениях оказать первую медицинскую помощь.
Пока они только за рулем велосипедов, но уже разбираются в дорожных знаках,
разметке и сигналах регулировщика. В конкурсной программе тест на знание правил дорожного движения и проверка внимательности и реакции юных участников дорожного движения.
Герман Статько, учащийся средней школы № 24:
Мы занимались в специальном компьютерном классе. Нам давали тесты, мы отвечали на вопросы в программе. Если ответы не правильные, мы начинали заново пока не отработали весь материал.
Во время этого теста уже трудностей не было, справился я легко.
Не первый год слёт-конкурс «Зеленая волна» помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге, быть более внимательными и осмотрительными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.