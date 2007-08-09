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Служить Отечеству с Божьей помощью

09 августа 2007 10:36
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Приход имени Великомученика и Целителя Пантелеймона празднует 10-летие.Православные верующие сегодня чтут память святого великомученика и целителя Пантелеймона. На территории войсковой части 3214, где расположен храм, Владыко Филарет митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил божественную литургию.
В ней приняли участие военнослужащие и командный состав третьей отдельной краснознаменной бригады специального назначения. Литургии для военных в церкви святого Пантелеймона проходят регулярно и, по мнению командира части, дают положительный результат.
# общество

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