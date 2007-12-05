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Служебное жилье в собственность

05 декабря 2007 20:25
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В Беларуси гражданам компенсируют стоимость собственного жилья, переданного государству взамен служебного.

Соответствующий указ подписал глава государства. Документом оговорены правила получения в собственность на возмездной основе служебного жилья некоторым категориям граждан.

В частности запрещена передача в собственность гражданам служебных жилых помещений в зданиях, где размещаются подразделения МЧС, на территории национальных парков и заповедников.

Это касается и служебного жилья, находящегося в ведении главного управления командующего внутренними войсками МВД, в санатории Комитета госбезопасности, а также построенного за счет средств инвестиционной программы.

# общество

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