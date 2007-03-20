Служебное жилье доступно не каждому

В Беларуси существенно ограничивается круг лиц, имеющих право на получение служебного жилья. Новый порядок вводится указом Президента Беларуси.

В соответствии с документом служебное жилье будет предоставляться только в индивидуальном порядке Президентом Беларуси, правительством и облисполкомами и по узкому перечню оснований.

В числе лиц, имеющих право на получение служебного жилья без учета оснований - судьи и прокурорские работники, военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты, обеспечиваемые жильем, построенным за счет бюджетных средств, направленных на преодоление последствий чернобыльской катастрофы.