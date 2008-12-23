Службу "одного окна" в народе называют "одной амбразурой"

Ведь часто эту службу и в самом деле приходится штурмовать, как амбразуру, и целыми днями простаивать в очередях. Витебское агентство по регистрации и земельному кадастру не первый год работает по системе «одного окна». Однако, судя по очередям и недовольным клиентам, этого не скажешь. Чтобы провести регистрацию, оценку или техническую инвентаризацию недвижимости, людям здесь приходится обойти не одну инстанцию.



Предприятие наладило связи с землеустроительными организациями, нотариальной конторой и банком. Теперь в эти инстанции отправляют электронные запросы. Однако в полной мере оценить преимущества "одного окна", к сожалению, могут не все.



Новые подходы в работе взяли на вооружение и успешно реализовывают в столице. В расчетно-справочном центре Первомайского района от «одного окна» действительно только одна польза. Минимум волокиты, максимум пользы. А вскоре в Минске появится еще три новых расчетно-справочных центра. Сейчас их 35. Это позволит оперативно получить любую справку и консультацию, а значит сэкономить деньги, время и нервы.



Тысячи исписанных листов и постоянные жалобы посетителей. Для трех столичных ЖЭСов Первомайского района, которые сегодня объединены в один расчетно-справочный центр – это уже не актуально. Работу до реформы здесь предпочитают не вспоминать. Постоянная очередь и потерянные заявки. Сейчас потерять информацию невозможно. Вся система компьютеризирована.



За 9 месяцев этого года работники центра выдали 11 тысяч справок. Две трети обращений касаются жилищных вопросов. Большинство из них благодаря электронному документообороту и оперативному обмену информацией решаются в течение одного дня. Для удобства посетителей центр работает 6 дней в неделю и без обеда. А нужна подпись начальника центра – специалисты сходят за ней сами.