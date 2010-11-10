Службу «Одного окна» в Минске заменит служба «Одного звонка»

Отныне, набрав номер 142 можно записаться на прием к городским чиновникам, а также получить информацию по административно-правовым услугам, предоставляемым минской властью.

Следующим шагом к либерализации станет объединенная служба «Контакт-центр», которая позволит наладить диалог с госструктурами через интернет и даже с помощью SMS, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Александр Ефимов, заместитель начальника управления делами Мингорисполкома:

Сюда граждане могут обратиться по телефону по таким вопросам как режим работы государственных органов, о порядке записи на прием к должностным лицам, времени приема, а также по вопросам осуществления административных процедур. То есть дадут полную информацию о том, какие документы нужны, какие сроки осуществления, оплата административных процедур.