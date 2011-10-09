Слуянов: Чем выше СМИ по статусу, чем федеральнее — тем ближе касаются политики, а политика дело тяжелое

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Юрий Слуянов — генеральный директор телерадиокомпании «Молодая культура Сибири».

Вы в Беларуси уже не первый раз, и журналиста сложно чем-то удивить. Сейчас чему-то удивились?

Юрий Слуянов: Я поспорю, потому что Беларусь удивляет меня всегда. Я езжу сюда регулярно. В этом году меня удивило то. Что мы были не только на Гомельщине — там я бываю регулярно — но сейчас мы поехали ещё и в радиологический заповедник, что меня потрясло. Я даже задал вопрос президенту: как он отважился российских журналистов пригласить туда. И сказал: вы правильно сделали, господин президент, потому что для того, чтобы понять, что такое Чернобыль, понять, какую трагедию пережила Беларусь, надо побывать там. Ну это прошло, правда, немножко шуткой, потому что некоторые наши мужчины опасались за своё мужское здоровье после посещения этого заповедника. Но президент развеял все наши сомнения.

Я могу Вас успокоить, что опасаться за здоровье не стоит: мы научились там не только жить, но и выращивать экологически чистую продукцию и поставлять её на экспорт.

Юрий Слуянов: Мало того, президент сказал, что он там отдыхает с детьми, с младшим сыном, поэтому никаких последствий не должно быть.

Конечно, это некоторым образом шутка, но я хотел бы сказать, что очень благодарен. Потому что нам в Сибири очень далеко, не видно масштабов этих проблем, этой трагедии, которая была. А о ней нужно бить в колокола, чтобы мир тоже знал.

Ваши оппоненты в очередной раз наверняка напишут, что в очередной раз в Беларуси подготовили те места, которые будут посещать российские журналисты.

Юрий Слуянов: Я с этим не соглашусь: дело в том, что душу у белорусов всё равно не прикроешь. Журналисты народ въедливый, народ вредный, мы знаем, как добыть информацию. Мы понимаем, что в Беларуси проблем много — а где их нет, в России их тоже хватает. Но вы умеете их преодолевать. Но люди — они исполнительные, они все дружные, они коллективистки настроены. Это потрясает.

Во-вторых, чтобы сделать завод на таком уровне технологий — это политика, это, видимо, политика государства. Я не увидел там разгильдяйства, я не увидел там специальной показушности.

Вы опытный журналист, более того — журналист-руководитель. Почему сибирские СМИ, смоленские, архангельские напишут одно про Беларусь, а в Москве — федеральные каналы, газеты — напишут совершенно другое. Почему так получается?

Юрий Слуянов: Это беда наших СМИ. Чем выше СМИ по статусу, чем федеральнее — тем ближе они касаются политики. А политика всё-таки дело тяжёлое — я бы не сказал «грязное», но тяжёлое. Крупные федеральные каналы будут слушать крупные политические интересы, поэтому такое вполне возможно. Я не буду сейчас заниматься критикой этих средств массовой информации, у них свои задачи. Но то, что Александр Григорьевич обратил внимание на регионалов, и то что регионалы один в один передадут то, что они видели — я в этом поддержу президента.

Ваша поездка в Беларусь завершилась большой пресс-конференцией в пятницу. О чём был Ваш вопрос?

Юрий Слуянов: Я спросил о секрете белорусского народа: при минимуме средств, при минимуме ресурсов чем берёт белорусский народ, как он выживает в этой гонке времени? Президент мне сказал, что народ трудолюбив, коллективистичен, соборен, исполнителен, объединён общей целью, умеет этой цели достигать. Пусть это философский вопрос, но это важно чувствовать всем. Скорее всего, это эволюционный путь, трудный путь. Взять-то неоткуда.

Всё равно всё в мире ограничено: рано или поздно нефть и газ кончатся. Тогда мы начнём работать, как немцы — выпускают «Мерседесы», как вы — выпускаете МАЗы и БелАЗы. У нас, к сожалению, многие заводы закрываются — потому что они были ориентированы на военную продукцию, что сегодня не востребовано, или по каким-то другим причинам. А вы сохранили многое — мы этому должны учиться.