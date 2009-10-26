Слушания по делу Караджича перенесли из-за неявки подсудимого

Рассмотрение дела бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича было перенесено сразу же после начала процесса в связи с неявкой подсудимого.

Экс-президент, обвиняемый в военных преступлениях, заранее предупредил, что не станет участвовать в заседании, поскольку не успел ознакомиться с материалами дела, передает NEWSru.com.

Корейский судья Международного трибунала по бывшей Югославии О-Гон Квон заявил, что слушания продолжатся во вторник, 27 октября, в 13:15 по Гринвичу (15:15 по минскому времени). Также он обвинил Караджича в препятствовании суду.

В Международном трибунале для бывшей Югославии Радовану Караджичу, который руководил республикой боснийских сербов в период войны 1992-95 годов, предъявлены обвинения по 11 пунктам. В частности, ему инкриминируют убийство 8 тыс. мусульман в городе Сребреница в июле 1995 года и гибель 12 тыс. человек во время блокады Сараево. Подсудимый все обвинения в свой адрес отвергает.

Радован Караджич – один из самых высокопоставленных подсудимых Гаагского трибунала с момента его создания в 1993 году, отмечает BBC. За прошедшие 16 лет трибунал выдвинул обвинения против 161 человека. Среди них - главы государств, премьер-министры, начальники генштабов и многие другие лидеры разных сторон конфликта в бывшей Югославии.

Всего трибунал осудил более 60 человек. Среди них, однако, не было самого известного участника войны - экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Милошевич, не признававший полномочий трибунала, умер в тюрьме три года назад, так и не дождавшись суда. Не предстал перед трибуналом и командующий сербской армией в Боснии Ратко Младич - он все еще скрывается на свободе.

Все идущие сейчас в трибунале процессы, кроме четырех, завершатся в будущем году. Процесс над Караджичем должен завершиться в 2012 году, сообщил ранее главный обвинитель трибунала Серж Браммерц. Сторона обвинения затребовала для представления доказательств более года, столько же времени должно быть предоставлено защите. Всего же прокуратура планирует представить показания более 400 свидетелей.