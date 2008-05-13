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Слуцкие пояса могут остаться на родине навсегда

13 мая 2008 15:08
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Национальный художественный музей Беларуси ведёт переговоры с Историческим музеем России об обмене белорусских раритетов на музейные ценности, представляющие интерес для страны-соседки. Скорее всего, за уникальные cлуцкие пояса, которые сейчас экспонируются в Национальном Художественном музее, белорусской стороне придётся отдать не менее уникальные произведения живописи Шишкина или Некрасова. Однако, по словам специалистов, обмен равнозначный. Отметим, что сейчас в нашей стране выставляются шесть cлуцких поясов и два фрагмента. Самый уникальный пояс - около пяти метров в длину, он оценивается в 30 тысяч долларов.
# общество

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