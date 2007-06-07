Прямой эфир

Слуцк может стать "соловьиной столицей" Беларуси

07 июня 2007 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В ходе проведенного недавно подсчета выяснилось, что в районном центре гнездится более 500 пернатых певцов. Это в среднем - по одному соловью на каждые 6 гектаров земли. Впрочем, статус "Города соловья" может получить любой населенный пункт, где в ходе специальной акции зарегистрируют такое число пернатых. Напомним, что в Беларуси стало традиционным проведение кампании "Птица года", а сладкоголосый соловей объявлен в республике птицей года нынешнего.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 июня 2007 11:12

Белорусские депутаты одобрили поправки в законопроект "Об охране труда"

07 июня 2007 08:14

Бал медалистов пройдет в Солигорске

06 июня 2007 10:56

Летний призыв продлится до 31 июля