Слуцк может стать "соловьиной столицей" Беларуси

В ходе проведенного недавно подсчета выяснилось, что в районном центре гнездится более 500 пернатых певцов. Это в среднем - по одному соловью на каждые 6 гектаров земли. Впрочем, статус "Города соловья" может получить любой населенный пункт, где в ходе специальной акции зарегистрируют такое число пернатых. Напомним, что в Беларуси стало традиционным проведение кампании "Птица года", а сладкоголосый соловей объявлен в республике птицей года нынешнего.