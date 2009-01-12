Случаи смертельного травматизма на производстве сократились почти в два раза

За прошедший год в организациях Минска зафиксировано порядка двухсот несчастных случаев с тяжкими повреждениями и около сорока с летальным исходом. Из-за нарушения норм по охране труда без работы остались 20 должностных лиц. Основными причинами несчастных случаев на производстве по-прежнему остаются – нарушение инструкции по охране труда, а также неосторожность потерпевших. Специалисты продолжают выполнять меры по выполнению директивы №1 Главы государства и планируют свести несчастные случаи на производстве к минимуму.