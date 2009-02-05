Сложные погодные условия спровоцировали в Беларуси рост аварий

За минувшие сутки их произошло более 300-т. В два раза больше обычного. 7 человек погибли, десятки раненых. И сегодня утром ДТП в Гродно унесло жизнь человека. Автомобиль возле пешеходного перехода сбил мужчину, который от полученных травм скончался. ГАИ призывает водителей в такую погоду быть предельно осторожными и предусмотрительными. Во многих районах республики прошли обильные снегопады, осадки обещают и сегодня. Кроме того, нас ожидают туманы и гололедица. На дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. И те автомобили, которые будут неправильно припаркованы и создадут помехи, увезет эвакуатор.