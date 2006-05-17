Слово - тоже оружие

В Минск приехали сорок самых <красноречивых> студентов из Беларуси, России, Украины и Литвы. Участники традиционного конкурса ораторского мастерства <Цицероний> считают, что дурно говорить также неприлично, как не уметь писать и читать. В этом году конкурс впервые получил статус международного.

Первый конкурс ораторского мастерства прошел в Академии МВД в 2000 году. Преподаватели решили, что уметь правильно общаться для стражей порядка также важно, как владеть приемами самообороны.

За шесть лет в Академии были произнесены сотни пламенных речей. В этом году конкуренция среди участников конкурса значительно возросла.

Вначале каждому участнику предлагается выступить по избранной им теме в течение нескольких минут. Следующее состязание построено на проверке эрудиции конкурсантов и их умении выступать экспромтом. В жюри - психологи, специалисты-филологи и журналисты. Убедить их поверить в сказанное совсем непросто.

Правильно излагать свои мысли и властвовать над аудиторий получалось не у всех конкурсантов. Залог успеха - долгие тренировки.