Слоны оказались единственными в мире «полноприводными» животными

В рамках исследования шесть молодых индийских слонов водили с разной скоростью по платформе с датчиками, фиксирующими силу, с которой животные отталкивались от земли каждой ногой.
Выяснилось, что как передние, так и задние конечности слонов получают одинаковую нагрузку при передвижении с различной скоростью и с различным ускорением. Это дало ученым повод уподобить слонов «полноприводным» автомобилям.
У других четвероногих животных функции ускорения и торможения распределены между передними и задними конечностями: при разгоне, как правило, большую нагрузку получают задние ноги/лапы, а при замедлении – передние, пишет Lenta.ru.