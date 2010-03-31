Слоны оказались единственными в мире «полноприводными» животными

Слоны, в отличие от других четвероногих животных, используют все четыре ноги, как для ускорения, так и для торможения. К такому выводу пришла группа ученых во главе с Джоном Хатчинсоном из британского Королевского ветеринарного колледжа.

В рамках исследования шесть молодых индийских слонов водили с разной скоростью по платформе с датчиками, фиксирующими силу, с которой животные отталкивались от земли каждой ногой.

Выяснилось, что как передние, так и задние конечности слонов получают одинаковую нагрузку при передвижении с различной скоростью и с различным ускорением. Это дало ученым повод уподобить слонов «полноприводным» автомобилям.

У других четвероногих животных функции ускорения и торможения распределены между передними и задними конечностями: при разгоне, как правило, большую нагрузку получают задние ноги/лапы, а при замедлении – передние, пишет Lenta.ru.