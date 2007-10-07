Крупнейший город Принёманья - Слоним - отмечает юбилей - 755 лет со дня основания.

По этому поводу в райцентре прошли массовые народные гулянья. Поздравить с днём рождения город над Щарой приехали десятки звёзд белорусской эстрады, известные далеко за пределами Республики деятели, уроженцы Слонима. А сами горожане двое суток участвовали в большом музыкальном фестивале.

Многочасовой музыкальный марафон на центральной площади города, десятки профессиональных и самодеятельных коллективов, ярмарки под открытым небом - именно с таким размахом Слоним отметил 755 лет со дня основания.

Кроме многочисленных гостей, свой родной город приехали поздравить и известные далеко за пределами Беларуси уроженцы Слонима. Звание почётного жителя города Слонима получили более десятка высоких гостей.

Долгожданным подарком всем горожанам стало выступление на празднике победительницы конкурса детского "Евровидения" Ксении Ситник. 755-летний юбилей, признаются слонимчане, это не просто очередная дата в истории города. Это важный этап в его становлении, как крупного регионального центра. На сегодняшний день уже практически завершилась полная реконструкция Слонима.

Праздник ещё продолжается, а горожане уже думают о следующем юбилее. Через пять лет торжества будут ещё масштабнее.

