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Сломанные зонты и поврежденные автомобили: 25 октября в Минске бушевала стихия

25 октября 2016 16:45
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Новости Беларуси. 25 октября в Минске снова бушевала стихия. На улице Фогеля дерево упало на два припаркованных автомобиля. Легковые автомобили получили незначительные механические повреждения. Тем временем, синоптики не спешат радовать позитивными прогнозами. Неустойчивая погода сохранится до конца недели.

Обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер ожидаются и завтра.

К слову, такой ненастный тандем вполне может оставить без зонта – столь необходимого осеннего аксессуара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Житель Минска:
Мы шли по улице, и зонтик просто вывернуло наизнанку. Мы постарались вернуть его в обычное положение, но он опять вывернулся и спица сломалась. Я думаю, мы не дойдем до дома с живым зонтиком. Придется новый покупать.

# общество # Погода в Беларуси

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