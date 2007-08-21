Следы армии Наполеона

Новые факты о войне 1812 года на территории западного региона Беларуси открыты благодаря находкам в Верхнем городе.

Работы ведут археологи института истории Национальной академии наук Беларуси совместно со студентами исторического факультета БГУ. Найдены пуговицы и другие фрагменты мундиров солдат и офицеров армии Наполеона. Сейчас древние экспонаты проходят экспертизу.



Работы в этой части Минска для археологов - заведомый успех. Это место дышит историей. Так что находки здесь на каждом шагу. Удалось обнаружить деревянную мостовую, которой почти 400 лет. Отлично сохранилась печка 16 века, часть облицовочной и половой плитки.

Работать археологам помогают студенты исторического факультета БГУ. Сначала для них это была археологическая практика. Сейчас многие приходят по своей воле, чтобы подзаработать. Не просто капают слой за слоем, а находят исторические ценности.

Сергей Глузд, студент всего лишь второго курса, в познаниях истории войны 1812 года может посоревноваться с преподавателем. Этой темой увлекается еще со школы. Основал военный клуб. При раскопках с точностью определяет принадлежность находок периоду наполеоновских войн.

Фрагменты мундиров солдат и офицеров армии Наполеона, бронзовые пуговицы 12-13 века, а также монета 1594 года с изображением Сигизмунда третьего. На сегодня это самое ценное, что удалось обнаружить искателям старины в этом квартале. Но ученые знают, что ждут их и другие открытия. Но времени на раскопки остается немного, управиться нужно до наступления холодов. И поэтому археологи приглашают всех желающих подключиться к поискам древностей.

Украшения, монеты, фрагменты посуды 16-17 веков. Для археологов это настоящие сокровища. Ведь за ними - исторические факты, которые уже скоро будут изложены в новых книгах о прошлом нашего города.