ЕАЭС – фактор стабильности в Евразии. Об этом заявил премьер‑министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕАЭС – фактор стабильности в Евразии. Об этом заявил премьер‑министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чолпон‑Ате главы правительств «пятерки» обсуждают более 15 стратегических вопросов – от продовольственной безопасности до цифровизации железных дорог в партнерстве с Китаем. Ключевой итог саммита – подписание соглашений об электронной торговле, едином биржевом рынке ЕАЭС и взаимном признании ученых степеней. Стало известно, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета примет Минск 1 и 2 октября. Саммит совместят с масштабной международной выставкой «ИННОПРОМ. Беларусь».