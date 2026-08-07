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Следующее заседание Евразийского межправительственного совета примет Минск

07 августа 2026 07:54
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ЕАЭС – фактор стабильности в Евразии. Об этом заявил премьер‑министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета примет Минск-2

В Чолпон‑Ате главы правительств «пятерки» обсуждают более 15 стратегических вопросов – от продовольственной безопасности до цифровизации железных дорог в партнерстве с Китаем. Ключевой итог саммита – подписание соглашений об электронной торговле, едином биржевом рынке ЕАЭС и взаимном признании ученых степеней. Стало известно, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета примет Минск 1 и 2 октября. Саммит совместят с масштабной международной выставкой «ИННОПРОМ. Беларусь».

# Александр Турчин # ЕАЭС

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