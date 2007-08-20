Следствием установлена причина аварий на трубопроводе Унеча- Вентспилс

Дело о двух авариях, произошедших весной этого года в Бешенковичском районе на продуктопроводе Унеча-Вендспилс дает первые результаты.

Компания Западтранснефтепродукт уже выплатила 995 миллионов рублей компенсации по второй аварии за причиненный ущерб природе Придвинского края. По первому ЧП сумма выплат составила 2 миллиарда рублей, вместо 13,5 начисленных. Остальную часть денежной компенсации Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ взыскивает с компании через высший хозяйственный суд страны.

Стали известны и причины аварий - закат трубы и расслоение металла. Такие дефекты упоминались в отчете, составленном 1,5 года назад российской компанией, занимающейся внутритрубной диагностикой. Западтранснефтепродукт никаких мер к исправлению недостатков не принял. Теперь физико-техническому институту белорусской Академии наук поручено провести экспресс-анализ отчетов о проведенной внутритрубной диагностике и выявить возможное халатное отношение работников компании Западтранснефтепродукт к представленным документам.

