Следствие по делу об убийстве "пуховичского поджигателя" сегодня завершается

Далее документы направят в Гомельской областной суд. По делу проходят четверо. Двоим из них предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершённое группой лиц". Ещё двое проходят по делу и как пособники в убийстве. Как сообщалось, 6-го февраля прокуратура Гомельской области приняла решение об изменении меры пресечения трём жителям деревни Пуховичи Житковичского района, которые обвиняются в убийстве односельчанина. Шесть раз судимый 50-летний местный житель долгое время держал в страхе деревню, поджигал частные подворья и угрожал односельчанам. Однако, доказать его вину правоохранительным органам не удавалось. После очередного поджога трое местных жителей, решились на самосуд. Они остановили мужчину на дороге и нанесли смертельные удары обухом топора.