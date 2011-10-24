Следственный комитет Беларуси возглавит Валерий Вакульчик

Соответствующий указ подписал глава государства. До этого Валерий Вакульчик возглавлял оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси.

С сегодняшнего дня этот центр возглавит Сергей Шпегун, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Я бы попросил Вас уже с завтрашнего дня приступить к исполнению обязанностей председателя Следственного комитета. В паре со Шведом — он бы был у Вас, если Вы не против, первым заместителем. Он грамотный человек, окунулся бы с головой в следствие. С Вас тоже никто не снимает ответственности, следствие — это главная Ваша функция, но Вам нужно будет сосредоточиться, прежде всего, на организации Следственного комитета.

Вы вхожи во все структуры, Вы пользуетесь поддержкой и доверием президента – Вам и карты в руки, лучшее человека не найдёшь. Очень важно то, что в силовых структурах Вы пользуетесь заслуженным уважением. Кто-то Вас любит, кто-то недолюбливает, но только по одной причине — из-за Вашей честности и принципиальности. Следственный комитет должен быть мощным и независимым подразделением.