Следователь наркоконтроля осужден на 10,5 лет за торговлю героином на рабочем месте

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении бывшего следователя управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Тюменской области 28-летнего Станислава Корякина.

Установлено, что в июле 2006 года осужденный, занимая должность следователя УФСКН по Тюменской области, намеревался на рабочем месте продать героин одной из наркоманок. Об этом стало известно службе собственной безопасности наркоконтроля, сообщает NEWSru.com.

20 июля в ходе спецмероприятий Корякин был задержан стражами порядка при передаче наркозависимой героина в особо крупном размере (6,85 грамма) в обмен на золотые украшения. Во время следствия Корякин скрылся от правоохранительных органов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где совершил еще ряд преступлений. Приговором Нефтеюганского городского суда от 4 июня 2008 года Станислав Корякин был осужден за кражу, мошенничество и сбыт фальшивых денег на 7 лет заключения.

В 2009 году осужденного этапировали в Тюмень для завершения расследования по возбужденному в отношении него уголовному делу. Корякину инкриминировали ч.3 ст.30 и ч.3 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере»). С учетом прежнего наказания суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.