«Славянский калейдоскоп» приглашает в Витебск

Полсотни предприятий из Беларуси и России привезли свою продукцию на десятую Международную универсальную выставку-ярмарку.

Главная тема делового общения — перспективы кооперации и возможностей реализации совместных инвестиционных проектов российских и белорусских предприятий. При этом акцент — на привлечение внимания российских участников к деловому потенциалу малых городов Беларуси. На выставке можно не только посмотреть, но и примерить, попробовать или приобрести представленные товары.

— Мы готовимся к выставкам и представляем самые новые модели, ждем наших белорусских покупателей и не только. Наша белорусская продукция пользуется спросом. Люди просто повернулись к предприятиям, к белорусскому качеству, — Галина Дашкевич, товаровед.