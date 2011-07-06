«Славянский базар в Витебске». Сегодня на фестивале пройдет первый концерт

На сцену Летнего амфитеатра выйдет Дидье Маруани и группа «Спэйс» из Франции.

Седьмого июля зазвучат «Золотое кольцо» и «Хор Турецкого». А официально юбилейный, 20-й, фестиваль откроется в пятницу.

Всего в форуме примут участие представители 27 стран. За десять дней на 15 фестивальных площадках пройдет более 70 мероприятий. Свыше 20 концертов смогут посмотреть 130 тысяч зрителей.

И билетов в кассах уже практически нет. Более половины их выкупили гости города из других регионов Беларуси и близлежащих областей России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».