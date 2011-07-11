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«Славянский базар в Витебске». На IX Международном детском музыкальном конкурсе белоруски выступят под № 7 и № 14

11 июля 2011 13:59
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В Витебске состоялась жеребьевка IX Международного детского музыкального конкурса. Она прошла в рамках развлекательной программы под открытым небом. Самые юные участники форума окунулись в сказку «Алиса в стране чудес».

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

В этом году в конкурсе впервые принимает участие Азербайджан, причем от этой страны – сразу два участника.

Жеребьевка определила выступления сразу в двух конкурсных днях. Первым выйдет на сцену россиянин Григорий Калайда. Закрывать программу будет также россиянка – Ольга Козозоева.

Две представительницы Беларуси, Александра Нехай и Анна Атрощенко, выступят под 7 и 14 номерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александра Нехай

Александра Нехай, участник девятого детского музыкального конкурса «Витебск-2011»:
Мне очень этого хотелось. Это такой конкурс, который даже лучше «Евровидения». Мне не главное, какая я буду. Мне главное достойно выступить и представить Беларусь на «Славянской базаре».

Анна Отрощенко

Анна Отрощенко, участник девятого детского музыкального конкурса «Витебск-2011»:
Это очень серьезный шаг в моей жизни, потому что на этот конкурс достаточно сложно попасть. Я мечтала сюда попасть. Надеюсь, что достойно представлю Беларусь.

# общество # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Славянский базар в Витебске

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