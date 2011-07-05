«Славянский базар в Витебске». Главная площадка напоминает космический корабль, а в городе появились стеклянные пирамиды

На сцене летнего амфитеатра завершили монтаж оборудования. Декорации-трансформеры будут подниматься на высоту 9 метров. Преобразились и улицы фестивальной столицы. В центре города завершается строительство пирамид. А в его исторической части появился собственный Арбат – целый пешеходный район.

Сцена летнего амфитеатра принимает фантастические очертания.

Ключевое слово при оформлении – технологичность. Декорации заменили 9-метровые крылья со светодиодными панелями. Во время шоу они будут подниматься и опускаться. Все управляется интеллектуальными лебедками. В этом году их 16 – на 10 больше. На сцене около 350 квадратных метров светодиодных экранов. Они будут играть разными красками, обеспечивая яркую телевизионную картинку.

Юрий Чубенко, начальник производства компании:

Здесь работают компьютерные лебедки, которые и задают ход и движение этой красоты.

Напротив амфитеатра завершается поистине историческая стройка. Пирамиды обещают стать оригинальной городской достопримечательностью. Фасад самой большой пирамиды, 42 на 42 метра в основании и 23 метра высотой, готовят к открытию фестиваля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Родион Басс, директор дирекции фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Витебск стал фирменным городом, очень стильным, очень европейским. И это отмечают все.

Новый фонтан, скамейки и цветочные композиции уже облюбовали горожане. К фестивалю полностью откроется и духовная жемчужина Витебска – воссозданный Свято-Успенский собор.

У его подножия построили величественную мраморную лестницу. Теперь это местная туристическая Мекка.

Каждый второй прохожий с фотоаппаратом – приезжий.

Владимир Круглов, турист (Россия):

Мне город очень понравился, выше всяких похвал. С нашими подмосковными городами сравнения просто неуместны. Очень красиво, зелено. Чудесный город.

«Славянский базар» – это не только концерты. Масса мероприятий разворачивается прямо на улицах и площадях. В этом году гости фестиваля увезут с собой яркие впечатления и от обновленного города.