«Славянский базар в Витебске». Главная площадка напоминает космический корабль, а в городе появились стеклянные пирамиды

Сцена летнего амфитеатра принимает фантастические очертания.
Ключевое слово при оформлении – технологичность. Декорации заменили 9-метровые крылья со светодиодными панелями. Во время шоу они будут подниматься и опускаться. Все управляется интеллектуальными лебедками. В этом году их 16 – на 10 больше. На сцене около 350 квадратных метров светодиодных экранов. Они будут играть разными красками, обеспечивая яркую телевизионную картинку.
Юрий Чубенко, начальник производства компании:
Здесь работают компьютерные лебедки, которые и задают ход и движение этой красоты.
Напротив амфитеатра завершается поистине историческая стройка. Пирамиды обещают стать оригинальной городской достопримечательностью. Фасад самой большой пирамиды, 42 на 42 метра в основании и 23 метра высотой, готовят к открытию фестиваля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Родион Басс, директор дирекции фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Витебск стал фирменным городом, очень стильным, очень европейским. И это отмечают все.
Новый фонтан, скамейки и цветочные композиции уже облюбовали горожане. К фестивалю полностью откроется и духовная жемчужина Витебска – воссозданный Свято-Успенский собор.
У его подножия построили величественную мраморную лестницу. Теперь это местная туристическая Мекка.
Каждый второй прохожий с фотоаппаратом – приезжий.
Владимир Круглов, турист (Россия):
Мне город очень понравился, выше всяких похвал. С нашими подмосковными городами сравнения просто неуместны. Очень красиво, зелено. Чудесный город.
«Славянский базар» – это не только концерты. Масса мероприятий разворачивается прямо на улицах и площадях. В этом году гости фестиваля увезут с собой яркие впечатления и от обновленного города.