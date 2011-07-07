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«Славянский базар в Витебске». Багаж Надежды Кадышевой весит около тонны

07 июля 2011 07:35
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7 июля на сцену Летнего амфитеатра выйдут ансамбль «Золотое кольцо» и «Хор Турецкого». Популярные исполнители рано утром приехали в город на Двине и стали, по сути, первыми зарубежными гостями-участниками концертов «Славянского базара».

К слову, багаж артистки весом около тонны – 30 чемоданов костюмов плюс оборудование.

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

Певица призналась, что поездом добиралась не случайно. Она сама потомственная железнодорожница.

«Славянский базар в Витебске»

Надежда Кадышева, народная артистка России:
Железная дорога более романтичная, всегда красивый вид из окна, едешь под стук колес, хорошо спится. Да и я железнодорожница. У меня папа был путейцем, работал на железной дороге мастером.
Нам очень приятно. Нас встретили хорошо, сердечно, Мы готовимся к нашему концерту, выступлению. 20-й ведь у нас фестиваль.

Официально юбилейный фестиваль откроется в пятницу. Всего в форуме примут участие представители 27 стран. За десять дней на 15 фестивальных площадках пройдет более 70 мероприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске»

# общество # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Славянский базар в Витебске

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