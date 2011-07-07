«Славянский базар в Витебске». Багаж Надежды Кадышевой весит около тонны

К слову, багаж артистки весом около тонны – 30 чемоданов костюмов плюс оборудование.
Певица призналась, что поездом добиралась не случайно. Она сама потомственная железнодорожница.
Надежда Кадышева, народная артистка России:
Железная дорога более романтичная, всегда красивый вид из окна, едешь под стук колес, хорошо спится. Да и я железнодорожница. У меня папа был путейцем, работал на железной дороге мастером.
Нам очень приятно. Нас встретили хорошо, сердечно, Мы готовимся к нашему концерту, выступлению. 20-й ведь у нас фестиваль.
Официально юбилейный фестиваль откроется в пятницу. Всего в форуме примут участие представители 27 стран. За десять дней на 15 фестивальных площадках пройдет более 70 мероприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».