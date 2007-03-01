Славяне объединяются

В Палате представителей Национального собрания 1 марта прошла презентация нового международного общественного объединения "Славянский Парламентский Союз".Идея единения по своей сути не нова, но впервые подобная организация прошла юридическую регистрацию. На заседании был утвержден устав и избраны руководители организации. В ближайшие месяцы предстоит решить ряд конкретных задач, чтобы к сессии, которая должна пройти в начале июля, совместными усилиями достойно представить нашу страну в качестве духовного и идейного центра славянского мира.