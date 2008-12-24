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Скульпторы состязаются за лучший проект мемориала жертвам первой мировой войны

24 декабря 2008 17:50
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Для детального обсуждения жюри отобрало 25 работ. Памятник будет установлен на пересечении Старовиленского тракта и улицы Червякова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал обращение патриотически настроенных граждан придать этому месту статус мемориала. Еще в 1914 году там появилось братское кладбище. А в 1998-м его территория была признана историко-культурной ценностью. Теперь на этом месте будет заложен сквер и установлен мемориал.

Идея патриотизма – главный критерий при оценке конкурсных работ. Решение жюри станет известно 10 января. В числе независимых экспертов комиссии – представители Белорусского союза архитекторов и Экзархата Белорусской Православной церкви. Проекты также будут обсуждены с городской общественностью.

# общество

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