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Скрытых камер на дорогах Беларуси станет больше

19 августа 2009 06:30
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Усиливается контроль за скоростью на выездах из Минска в гродненском, брестском и слуцком направлениях. Именно на этих дорогах в последнее время фиксируется наибольшее количество аварий, основная причина которых – превышение скорости.Для скрытого контроля задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Кстати, отслеживают ситуацию на трассах сотрудники ГАИ в машинах так называемой гражданской окраски. Они оснащены специальными приборами для определения скорости движения машины. Кроме патрульных машин, лихачей будут ловить и при помощи скрытых стационарных приборов, фиксирующих факты нарушения с помощью фотокамер. Кстати, шумахерам придется раскошелиться на штраф от одной до десяти базовых величин.
# общество

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