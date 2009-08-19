Скрытых камер на дорогах Беларуси станет больше

Усиливается контроль за скоростью на выездах из Минска в гродненском, брестском и слуцком направлениях. Именно на этих дорогах в последнее время фиксируется наибольшее количество аварий, основная причина которых – превышение скорости.Для скрытого контроля задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Кстати, отслеживают ситуацию на трассах сотрудники ГАИ в машинах так называемой гражданской окраски. Они оснащены специальными приборами для определения скорости движения машины. Кроме патрульных машин, лихачей будут ловить и при помощи скрытых стационарных приборов, фиксирующих факты нарушения с помощью фотокамер. Кстати, шумахерам придется раскошелиться на штраф от одной до десяти базовых величин.