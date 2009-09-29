Скотленд-Ярду исполнилось 180 лет

Полицейское управление Большого Лондона, более известное как Скотленд-Ярд, отмечает сегодня свое 180-летие.

Созданное 29 сентября 1829 года как альтернатива существовавшему до того в городе символически организованному институту частных сыщиков, столичное управление полиции превратилось с годами в самое мощное полицейское формирование Соединенного Королевства, насчитывающее в настоящее время более 50 тысяч оперативных сотрудников и служащих. Сфера его деятельности охватывает городскую территорию в 787 квадратных километров - не считая лондонского Сити - с населением около 8 млн человек.

Помимо традиционной деятельности по обеспечению порядка и борьбы с преступностью Скотланд-Ярд является также штаб-квартирой антитеррористического подразделения Великобритании и в этом качестве выполняет уникальную роль в полицейских силах страны, фактически распространяя свой контроль на все Соединенное Королевство, не подменяя при этом другие полицейские управления и не доминируя над ними. Именно Скотленд-Ярду поручают самые ответственные и деликатные расследования в стране, такие, например, как допущенные британскими парламентариями злоупотребления системой компенсационных выплат, вызвавшие минувшим летом крупнейший политический скандал в королевстве.

Родоначальником лондонской полиции считается министр внутренних дел Роберт (Боб) Пил, подписавший 180 лет назад указ о создании столичных сил поддержания порядка. Он же, как считается, невольно стал «крестным дедушкой» всех британских полицейских, за которыми с тех пор закрепилось прозвище «бобби» от уменьшительного имени министра, Боб.

Что касается названия Скотленд-Ярд, то им лондонская полиция обязана первоначальному месту своего размещения - территории дворца Скотленд-Ярд в столичном районе Вестминстер. С тех пор штаб-квартира лондонской полиции дважды меняла прописку, пока в 1967 году не обосновалась на улице Бродвей, 10, в самом центре города. Но закрепившееся за ней название, Скотленд-Ярд, не претерпело изменений, несмотря на все эти переезды, сообщает Newsru.com.