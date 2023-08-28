Скоро в школу. Сделала ли работу над ошибками система образования? Анонс ток-шоу «По существу»

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как рождают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» сегодня пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. Сегодня, 28 августа, в 18:30 будем говорить по существу.