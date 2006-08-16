Скоро в школу!

Больше других раскошелиться в нынешнем учебном году придется тем минчанам, дети которых пойдут в десятый класс. Комплект учебников для десятиклассников будет стоить 19.440 белорусских рублей. Наименьшему "удару" подвергнется семейный бюджет тех семей, где растут третьеклашки. За учебники им придется отдать всего лишь 3.420 рублей. Сейчас родители оплачивают только половину стоимости полного комплекта. Однако многие из них считают, что целесообразнее было бы перейти на полную оплату школьных учебников. В этом есть свой плюс: ребенок может в любое время повторить пройденный материал.