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Скоро у предпринимателей Беларуси появится профессиональный праздник

05 августа 2010 07:55
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления предпринимательства Комитета экономики Мингорисполкома Александр Калиновский.

Я поддерживаю идею введения профессионального праздника предпринимателей — Дня предпринимателя. В этот день можно было бы подвести итоги, наметить пути дальнейшего развития отрасли.

Что касается даты, в настоящее время готовится проект директивы Президента Республики Беларусь «О поддержке частной инициативы в развитии бизнеса». Нам придется много поработать, прежде чем претворить ее вступление в жизнь. Этот документ откроет второе дыхание развитию частной инициативы. Я считаю, что дата вступления в силу этого документа может стать Днем предпринимателя.

# общество

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