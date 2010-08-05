Скоро у предпринимателей Беларуси появится профессиональный праздник

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления предпринимательства Комитета экономики Мингорисполкома Александр Калиновский.

Я поддерживаю идею введения профессионального праздника предпринимателей — Дня предпринимателя. В этот день можно было бы подвести итоги, наметить пути дальнейшего развития отрасли.

Что касается даты, в настоящее время готовится проект директивы Президента Республики Беларусь «О поддержке частной инициативы в развитии бизнеса». Нам придется много поработать, прежде чем претворить ее вступление в жизнь. Этот документ откроет второе дыхание развитию частной инициативы. Я считаю, что дата вступления в силу этого документа может стать Днем предпринимателя.