Скорбная дата

За неделю до годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС откроется музей истории Палесского государственного радиологического заповедника. Он находится непосредственно в зоне отчуждения.Посетить экспозицию и познакомиться с экспозицией смогут все желающие при наличии специальных пропусков. Само помещение музея не так велико - здесь всего 3 зала. Зал истории - это собрание документов, материалов и фотографий. В зале флоры и фауны представлены редчайшие растения и животные, которые обитают на загрязненных территориях. Многие из них занесены в Красную книгу. 20-летию Чернобыльской трагедии посвящен выход в обращение новой марки "20 лет чернобыльской трагедии". На марке на фоне цветущей яблони, символизирующей торжество жизни, изображена надпись "20-я гадавiна чарнобыльскай трагеды_". В цифре "20" размещен знак радиационной опасности. 19 апреля - в день выхода марки в обращение, автором которой стал художник Владислав Шевардин, на Минском почтамте будет проведено специальное памятное гашение на конверте первого дня. В Калининградской области создается Чернобыльская "Книга памяти". С такой инициативой выступил региональный союз "Чернобыль". Там сообщили, что книга будет содержать биографии и фотографии местных жителей, умерших в результате чернобыльской аварии, а также других подобных катастроф. По данным союза "Чернобыль", в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС приняли участие свыше двух с половиной тысяч жителей Калининградской области, и около пяти тысяч переселились в регион из зараженных территорий.