Скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын

Он умер в Москве на 90 году жизни. До последних дней он продолжал много работать.

Вместе с супругой, Александр Исаевич трудился над самым полным - тридцатитомным собранием сочинений. Публицист, историк и общественный деятель, он получил широкую известность благодаря литературным произведениям, в которых затрагивались самые острые общественно-политические темы.

В 1990 году за книгу "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицыну присуждена Государственная премия. Скорбная новость о кончине писателя - сегодня на первых полосах газет по всей планете. О том, что это огромная потеря для мировой литературы, говорят коллеги Солженицына в разных странах.

