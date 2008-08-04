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Скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын

04 августа 2008 11:35
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Он умер в Москве на 90 году жизни. До последних дней он продолжал много работать.

Вместе с супругой,  Александр Исаевич трудился над самым полным - тридцатитомным собранием сочинений. Публицист, историк и общественный деятель, он получил широкую известность благодаря литературным произведениям, в которых затрагивались самые острые общественно-политические темы. 

В 1990 году за книгу "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицыну присуждена Государственная премия. Скорбная новость о кончине писателя - сегодня на первых полосах газет по всей планете. О том, что это огромная потеря для мировой литературы, говорят коллеги Солженицына в разных странах.

# общество

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