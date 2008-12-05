Скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Святейший Патриарх умер утром в своей резиденции в Переделкино.

Патриарх Московский и всея Руси был пятнадцатым предстоятелем Русской православной церкви со времени введения патриаршества на Руси в 1589 году. С Алексием II связана целая эпоха в истории церкви ибо заслуги Святейшего патриарха в деле возвращения людей к вере и сближении христиан бесконечно велики.

С большой любовью и уважением говорят об этом замечательном человеке и в Беларуси. Патриарх бывал в нашей стране много раз и каждый его визит был настоящим событием для православных христиан. Последний раз Алексий II был в Минске чуть более месяца назад, в конце октября. Его приезд был посвящен торжествам к 1020-летию крещения Руси. Патриарх возглавил божественную литургию в Минском Свято-духовом кафедральном соборе. Увидеть и услышать его Святейшество пришли к храму тысячи православных верующих. Сегодня они вместе с миллионами христиан скорбят о такой невосполнимой утрате.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет сегодня вылетает Москву, чтобы принять участие в экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви. На нем определят день и время погребения тела Святейшего Патриарха. Будет зачитано завещание Алексия II, в котором будет указано место погребения. Избран будет Место-блюститель Патриаршего престола – архиерей, временно исполняющий обязанности предстоятеля Русской православной церкви.

Поминальные службы в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Алексия II отслужены в православных храмах Беларуси. Верующие были оповещены о смерти предстоятеля Русской православной церкви звоном поминального колокола на Свято-Духовом кафедральном соборе. Здесь же прошла панихида по Алексию II. В ней приняли участие минское духовенство, верующие, представители светской власти.

