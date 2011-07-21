Скончался Казимир Свёнтэк – знаменитый католический епископ из Беларуси

Он был старейшим действующим католическим епископом мира. До недавнего времени – Апостольский администратор Пинской епархии.

Не так давно, 21 мая, исполнилось 20 лет епископского служения Казимира Свёнтэка, которое он начал в возрасте 77 лет. В 1991 году Папа Иоанн Павел II назначил его Митрополитом Минско-Могилевской митрополии и Апостольским администратором Пинской епархии. В 1994-м Свёнтэк стал первым белорусским кардиналом с конца XVIII века, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Благодаря ему, был отреставрирован Пинский кафедральный собор, который стал одним из первых восстановленных храмов Беларуси. И именно при Свёнтэке официально короновали легендарную Будславскую икону Божьей Матери – одну из наиболее почитаемых икон католической церкви.

Казимиру Свёнтэку было 96 лет...