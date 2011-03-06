Сколько времени нужно минской милиции, чтобы прибыть на место преступления?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Чтобы приехать на место преступления и принять меры, ближайшему наряду милиции необходимо максимум 5 минут. В задачи милицейского наряда входит задержание преступника, установление его личности, а также оказание первой медицинской помощи пострадавшему гражданину.

Какова динамика правонарушений в Минске? Их стало больше или меньше?

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Что касается общей преступности в Минске, то она составляет 193 преступления на 10 тысяч человек. Это на 4,9% ниже, чем в 2009 году, то есть процент выявления преступлений стал выше.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся работы минской милиции, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Как узнать, кто является участковым инспектором района в Минске?

Где ведется усиленное патрулирование в Минске?

Милиционеры в Минске ездят в общественном транспорте в гражданской форме одежды, чтобы поймать карманных воров

Какие требования к абитуриенту, который хочет поступить в белорусский милицейский ВУЗ?

Один рабочий день из жизни молодого инспектора милиции и сотрудника ГАИ в Минске