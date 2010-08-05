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Сколько в Минске индивидуальных предпринимателей?

05 августа 2010 07:56
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления предпринимательства Комитета экономики Мингорисполкома Александр Калиновский. В Минске, по данным городской налоговой инспекции, работает более 3 тысяч малых коммерческих организаций и более 52 тысяч ИП. И это лишь те, которые реально осуществляют предпринимательскую деятельность, платят налоги и т. д. Зарегистрировано же их несколько больше. В Минске более 300 тысяч человек занимаются предпринимательской деятельностью.
# общество

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