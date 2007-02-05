Сколько стоит высший бал?

Преподаватель Могилевского университета продовольствия задержан по подозрению в получении взяток. Как стало известно сумма взятки напрямую зависела от оценки, которую хотел получить экзаменуемый. Средний тариф составлял 15-20 долларов США с одного человека. Перед экзаменом составлялся список, где напротив каждой фамилии указывалась сданная студентом сумма и желаемая им оценка, сообщили сотрудники КГБ. Студентов, которые не платили экзаменатору, спрашивал с пристрастием.

Задержание произошло во время очередного экзамена. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело.