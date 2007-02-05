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Сколько стоит высший бал?

05 февраля 2007 15:43
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Преподаватель Могилевского университета продовольствия задержан по подозрению в получении взяток. Как стало известно сумма  взятки  напрямую зависела от оценки, которую хотел получить экзаменуемый. Средний тариф составлял 15-20 долларов США с  одного человека. Перед экзаменом составлялся список, где напротив каждой  фамилии указывалась сданная студентом сумма и желаемая им оценка, сообщили сотрудники КГБ. Студентов, которые не платили экзаменатору, спрашивал с пристрастием.
Задержание произошло во время очередного экзамена. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело.
# общество

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