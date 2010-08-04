Сколько стоит путевка в детский лагерь в Беларуси в 2010 году?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Валерий Горюнов, начальник Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Какая в этом году средняя стоимость путевки в детский лагерь?

Каждый школьник в Республике Беларусь имеет право на использование одной дотации в школьный лагерь и одной дотации в оздоровительный лагерь. Чтобы определить ребенка в лагерь дневного пребывания, то есть школьный лагерь, родителям достаточно написать соответствующее заявление на имя директора школы.

Средняя стоимость путевки в лагерь дневного пребывания — около 25 тысяч рублей. Остальную сумму доплачивает государство. Продолжительность смены в школьном лагере — 19 дней.

Лагеря дневного пребывания действуют не в каждой школе. В какой-то школе создается лагерь, которые посещают дети из разных школ. Как правило, в первую смену функционирует около 350 лагерей, во вторую — поменьше, а в третью смену их совсем немного.

Что касается загородных лагерей круглосуточного пребывания, то, конечно, родительская доплата будет несколько больше — примерно 10% стоимости путевки. Средняя стоимость путевки в загородный лагерь по Минску в 2010 году — примерно 650 тысяч рублей. Из этой суммы 280 тысяч каждый школьник получает из средств государства в виде дотации. Оставшуюся стоимость путевки доплачивает либо предприятие, на котором работает родитель ребенка, либо Мингорисполком. Из средств Мингорисполкома дополнительно доплачивается к стоимости путевки 240 тысяч рублей, если отдыхать едет ребенок работника бюджетно-коммунальной сферы.