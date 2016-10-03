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Вопрос:

Сколько раз можно переписывать завещание и дарственную?

Елена Мойсейчик, юрист:

Завещатель может в любое время отменить или изменить свое завещание, не ставя никого в известность об этом. При этом совершать, отменять, изменять завещание можно неограниченное количество раз. Квартиру же, например, собственник может подарить один раз. Право подарить ее вторично у него может появиться только тогда, когда договор дарения будет отменен и та же квартира опять станет его собственностью. Договор дарения может быть также отменен, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Договор может быть отменен и в случае, если даритель переживет одаряемого, но об этом должно быть прямо указано в договоре дарения.