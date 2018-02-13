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Сколько могут находиться беларусы в Гонконге по безвизу?

13 февраля 2018 15:54
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Новости Беларуси. С 13 февраля начинает действовать взаимный безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом. Вступило в силу соответствующее соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане нашей страны на территории специального административного района Китая, как и его жители у нас, теперь могут находиться без специальной отметки в паспорте две недели.

Сколько могут находиться беларусы в Гонконге по безвизу?-1

Юрий Рабко, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Любое соглашение, направленное на упрощение визового режима, оно способствует увеличению взаимных потоков и туристических, и бизнес-делегаций. Поскольку Гонконг – это специальный административный район Китая, там действует свое законодательство. В частности, визовое законодательство Китая не распространяется на Гонконг, поэтому и было принято решение проработать этот вопрос.

В знаковый день красочную световую строку на английском языке «Привет, Гонконг» запустят на Национальной библиотеке Беларуси.

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт

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