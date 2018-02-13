Сколько могут находиться беларусы в Гонконге по безвизу?

Новости Беларуси. С 13 февраля начинает действовать взаимный безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом. Вступило в силу соответствующее соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Граждане нашей страны на территории специального административного района Китая, как и его жители у нас, теперь могут находиться без специальной отметки в паспорте две недели.
Юрий Рабко, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Любое соглашение, направленное на упрощение визового режима, оно способствует увеличению взаимных потоков и туристических, и бизнес-делегаций. Поскольку Гонконг – это специальный административный район Китая, там действует свое законодательство. В частности, визовое законодательство Китая не распространяется на Гонконг, поэтому и было принято решение проработать этот вопрос.
В знаковый день красочную световую строку на английском языке «Привет, Гонконг» запустят на Национальной библиотеке Беларуси.