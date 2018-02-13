Сколько могут находиться беларусы в Гонконге по безвизу?

Новости Беларуси. С 13 февраля начинает действовать взаимный безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом. Вступило в силу соответствующее соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане нашей страны на территории специального административного района Китая, как и его жители у нас, теперь могут находиться без специальной отметки в паспорте две недели.