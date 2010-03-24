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Склад радиоактивных отходов обнаружен в подвале Гомельского городского центра культуры

24 марта 2010 20:57
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Радиационный фон в подвальном помещении в разы превышал допустимые нормы.

Изотопы входили в состав пожарных извещателей советского образца давно снятых с производства. Сложенные в ящик «раритеты» годами хранились прямо под одним из крупнейших концертных залов областного центра.

Помимо 14 радиоактивных приборов сотрудники комитета госбезопасности обнаружили на месте 200 граммов ртути, упакованной в герметичные колбы.

Оперативный сотрудник УКГБ по Гомельской области:
– Специалистами МЧС было проведено обследование помещения, в указанном месте радиационный фон превышал норму в 10 раз. Впоследствии, указанные предметы были вывезены сотрудниками МЧС для утилизации. По предварительным данным, указанные вещества и предметы доставил в это помещение бывший работник городского центра культуры. Нами сейчас проводится детальная проверка.

# общество

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