Склад радиоактивных отходов обнаружен в подвале Гомельского городского центра культуры

Радиационный фон в подвальном помещении в разы превышал допустимые нормы.

Изотопы входили в состав пожарных извещателей советского образца давно снятых с производства. Сложенные в ящик «раритеты» годами хранились прямо под одним из крупнейших концертных залов областного центра.

Помимо 14 радиоактивных приборов сотрудники комитета госбезопасности обнаружили на месте 200 граммов ртути, упакованной в герметичные колбы.

Оперативный сотрудник УКГБ по Гомельской области:

– Специалистами МЧС было проведено обследование помещения, в указанном месте радиационный фон превышал норму в 10 раз. Впоследствии, указанные предметы были вывезены сотрудниками МЧС для утилизации. По предварительным данным, указанные вещества и предметы доставил в это помещение бывший работник городского центра культуры. Нами сейчас проводится детальная проверка.