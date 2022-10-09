«Скажите громко – я не лях». Азарёнок предложил отречься от карты поляка

Новости Беларуси. К войнам и разрухам всегда ведет предательство. А враждебные нам государства используют инструменты двойной лояльности при подготовке агрессии. Карта поляка – один из таких инструментов гибридной войны. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

В Средневековье, а может, и сейчас, при посвящении в колдуны, при передаче темного дара неофиту нужно было сделать следующее. Распоясаться. Пояс всегда означал сдерживание энергии похоти. Отречься от Христа: снять, растоптать, плюнуть в крест. Отсечь себя от божественной энергии. И третье – отречься от роду племени. Стать быльем на дороге, забыть отца и мать, проклясть предков. Стать манкуртом, стать никем, ничтожеством, змагаром. Сегодня поговорим о двойной лояльности. О тех, кому где нагадил – там и родина. О карте поляка. Практику эту польское государство начало давно. Польша при нынешней власти – империалистический хищник, поджигатель войны, гиена, шакал. Именно из-за Польши может начаться третья мировая. Есть в их истории суицидальная красная линия. У них в генах – быть в роли жертвы. Они, как и всегда, хотят спровоцировать конфликт, лишиться государственности, а потом столетиями стонать и писать полонезы, лить слезы и кричать, как они обижены. А вот суверенную Беларусь они ненавидят. Ишь чего вздумали – псы, курвы, холопы, челядь, быдло свою державу заимело. Да еще и с лидером своим, не шляхтюком. Который не бегает к панам на поклоны, а жестко отвечает на вызовы и угрозы. Ненавидят. Ладно бы еще с Москвой договориться и поделить. А тут еще и с Минском считаться приходится. Это постоянное, ежесекундное унижение для Варшавы – существование белорусского государства.

Но есть и у нас панские холуи. Лизоблюды. Для них поиметь польскую карту – хоть маленькое причастие к Европе. Он будет год ходить в польское консульство, на коленях там стоять, сам плетку принесет и будет умолять выпороть – только дайте мне расписаться в том, что я лоялен именно польскому государству. И получив заветное удостоверение Иуды, он будет носить его у сердца и с презрением смотреть на соотечественников: а я уже не такой вот как вы, быдлюки, я уже выше вас, чуть ли не бог, с небес спустившийся. И все это подпитывают у нас разные «дзеячы культурки», день которых мы сегодня отмечаем. О, как с придыханием рассказывают нам о нашей былой шляхетности, о том, какие мы европейцы, потому что некая Уршуля написала для какой-то Свидригайлы пьеску когда-то. Ах, балы в замках, ох, вершники с крылами. Пане Коханку, Пане Коханку, Жигимонт, Радзивилл, ко-ко-ко. А потом пришли вот эти вот, в 1917 году, фи, фу, сермягой шмонит. Откуда они вообще взялись, так хорошо без них было. А теперь они еще и государство свое построили, и у них, блин, получилось. Мы-то свое всегда профукивали, а они, пся крев, сделали. Невыносимо. В школе нас возили в эти замки. Любовно рассказывали про длинные дубовые столы и с упоением пели поэмы про паньство, изображенное на портретах. Вот, мол, так наши продки жили. Ваши, панове, отрекшиеся от веры предков, может, и жили. А мои – столетиями горбатились. Коласа почитайте. Коласа. Про Пане Коханку, который приказал летом изъять у крестьян соль, чтобы покататься на саночках. А соль тогда была – сродни сегодняшней нефти.