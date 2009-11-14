Скандалы укрепляют отношения в семье

Так считают британские социологи.

По их наблюдениям, в современной среднестатистической британской семье происходят три скандала в день. В большинстве случаев размолвки скоротечны – в среднем они длятся около 5 минут. Тем не менее, в год британская семья четыре полных дня посвящает выяснению на повышенных тонах отношений.

Однако британские социологи обнаружили и неожиданную положительную сторону домашних конфликтов. Они, как оказывается, укрепляют связи между супругами и детьми, так как дают выход эмоциям, а также вызывают важные для психологического состояния человека «угрызения совести», сообщает газета Daily Express со ссылкой на новейшие социологические исследования.