Прямой эфир

Скандал вокруг расшифровки "черных ящиков" турецкого лайнера, разбившегося в Нидерландах

27 февраля 2009 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Голландский следственный совет по вопросам безопасности отказался передать самописцы министерству юстиции страны. Эксперты считают, что это подорвет независимую позицию совета. Напомню, самолет, на борту которого находились 134 человека, разбился при посадке в аэропорту Амстердама несколько дней назад. Погибли девять человек. Более 80 ранены. Возможной причиной крушения стала нехватка топлива или неполадки двигателя.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 февраля 2009 11:53

Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники – 45 лет

27 февраля 2009 11:52

Подача налоговых деклараций за 2008-й завершается

27 февраля 2009 11:51

Посол КНР в Беларуси встретился со студентами факультета международных отношений БГУ