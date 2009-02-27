Скандал вокруг расшифровки "черных ящиков" турецкого лайнера, разбившегося в Нидерландах

Голландский следственный совет по вопросам безопасности отказался передать самописцы министерству юстиции страны. Эксперты считают, что это подорвет независимую позицию совета. Напомню, самолет, на борту которого находились 134 человека, разбился при посадке в аэропорту Амстердама несколько дней назад. Погибли девять человек. Более 80 ранены. Возможной причиной крушения стала нехватка топлива или неполадки двигателя.